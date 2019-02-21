Для желудка и для кишечника: 12 вкусных салатов с черносливом. Восполнят нехватку витаминов, помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.

Чернослив невероятно важен для всех систем человеческого организма. Он помогает предотвратить ломкость костей, укрепляет иммунитет, снижает риск развития сердечных заболеваний и замедляет процесс старения.

Мы предлагаем тебе приготовить 12 вкусных и полезных салатов с этим замечательным сухофруктом, которые не только восполнят нехватку витаминов в ненастные зимние дни, но и помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.

Чернослив для похудения

Все знают, что на диете бывает трудно побороть чувство голода. Так и тянет съесть что-нибудь сладкое и очень калорийное. И тут на помощь приходит чернослив. Ведь калорийность его ниже, чем у сладостей, а вот питательность намного выше. К тому же чернослив не так сильно повышает уровень сахара в крови.

Еще один важный симптом сидящей на диете женщины — это раздражительность. И снова на помощь приходит чернослив. Ведь эти сухофрукты — природные антидепрессанты. Таким образом употребление чернослива помогает намного легче пережить ограничения в питании.

Независимо от выбранного рецепта салата с черносливом, ягоды нужно промыть и ненадолго замочить в теплой жидкости. Это может быть вода, ароматный чай или фруктовый сок, в зависимости от желаемого дополнительного оттенка вкуса.

Салат с черносливом и крабовыми палочками

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г чернослива

1 упаковка крабовых палочек

3–4 яйца

150 г твердого сыра

4 ст. л. майонеза

10–15 маслин для украшения

петрушка для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Свари вкрутую и натри на терке яйца. Предварительно залей чернослив теплой водой, а затем обсуши и нарежь маленькими кусочками. Натри на терке крабовые палочки. Выложи салат слоями, покрывая каждый слой сеткой из майонеза: крабовые палочки, яйца, чернослив, сыр, крабовые палочки и сетка из майонеза сверху. Перед подачей укрась салат маслинами и листьями петрушки. Приятного аппетита!



Салат с черносливом, свеклой, орехами и чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г чернослива

5 шт. свеклы

100 г грецких орехов

3–5 зубчиков чеснока

4 ст. л. майонеза

2 ст. л. растительного масла

50 г твердого сыра

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари свеклу, очисти и натри на крупной терке. Нарежь чернослив соломкой, поруби орехи, измельчи чеснок. Посоли, добавь майонез и перемешай. Затем влей масло, еще раз перемешай и поставь на 1 час в холодильник. Перед подачей укрась салат тертым сыром. Салат из свеклы с черносливом готов. Приятного аппетита!

Салат с ветчиной, черносливом и зеленым горошком

ИНГРЕДИЕНТЫ 60 г чернослива

150 г ветчины

2 огурца

100 г консервированного зеленого горошка

3–4 ст. л. майонеза

соль по вкусу

пару веточек петрушки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Нарежь ветчину, огурцы и чернослив тонкой соломкой. Измельчи петрушку. Добавь горошек и майонез. Посоли и перемешай. Приятного аппетита!

Салат «Гранатовый браслет»

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г чернослива

250 г копченой свинины

300 г свеклы

200 г картофеля

30 г лука

500 г граната

200 г майонеза

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Свари картофель и свеклу, а затем натри их на крупную терку. Нарежь свинину и чернослив соломкой, а лук — полукольцами. Извлеки зерна из граната. На центр блюда поставь высокий стакан, смажь его растительным маслом и послойно выкладывай вокруг него салат. Последовательность слоев такова: чернослив, картофель, майонез, свинина, лук, свекла, смешанная с майонезом, сверху — зерна граната. Перед подачей аккуратно извлеки стакан и отправь салат хотя бы на час в холодильник. Приятного аппетита!

«Дамский каприз»

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г чернослива

400 г куриного филе

4 яйца

200 г свежих огурцов

100 г твердого сыра

180 г майонеза

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари куриное филе, свари яйца вкрутую. Чернослив залей на 10 минут кипятком. Нарежь огурцы соломкой, а курицу и яйца — кубиками. Натри сыр на мелкой терке. Нарежь на мелкие кусочки распаренный чернослив. Установи на блюде кулинарное кольцо и выкладывай в нем салат слоями. Последовательность слоев: курица, сетка из майонеза, огурцы, сетка из майонеза, яйца, майонез, часть чернослива, тертый сыр и сверху кусочки чернослива для украшения. Дай салату постоять часок в холодильнике и подавай на стол. Приятного аппетита!

Салат со шпротами и черносливом

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г чернослива

1 луковица

1 картофелина

3 яйца

1 банка шпрот

100 г грецких орехов

1 яблоко

растительное масло для жарки

майонез по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари картошку и яйца. Натри картошку и яичный белок на крупной терке. Желток натри на мелкой терке. Яблоко очисти от кожуры и натри на крупной терке. Мелко нарежь лук и обжарь на растительном масле до прозрачности. Измельчи орехи в блендере, нарежь чернослив мелкими кусочками. Выложи шпроты на тарелку и разрежь каждую рыбку на несколько частей. Выкладывай салат в кулинарном кольце, смазывая через 2–3 слоя майонезом. Слои по очереди: шпроты, яичный белок, картофель, желток, яблоко, лук, орехи и чернослив Дай салату часок отстояться в холодильнике, сними кольцо и подавай на стол. Приятного аппетита!

Салат «Прага»

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г чернослива

3 яйца

2 моркови

300 г куриного филе

4 маринованных огурца

200 г зеленого горошка

1 луковица

250 г майонеза

2 ст. л. уксуса

4 ст. л. воды

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Отвари куриное филе, морковь и яйца. Залей чернослив кипятком на 5 минут. Мелко нарежь лук. Смешай для маринада уксус, воду, соль и перец. Опусти нарезанный лук в маринад и оставь на 20 минут. Нарежь кубиками куриное филе и огурцы. Морковь и яйца натри на крупной терке. Нарежь произвольными кусочками чернослив. Теперь начинай собирать салат. Выкладывай салат слоями, смазывая через 2–3 слоя майонезом: куриное филе, лук, яйца, огурцы, морковь, зеленый горошек, чернослив и сеточка из майонеза для украшения.Вместо майонеза можно использовать сметану. Лук можно не мариновать, а только ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Отправь салат на несколько часов настаиваться в холодильник. Слоеный салат с черносливом готов. Приятного аппетита!

Слоеный салат с черносливом, курицей, сыром, яйцами и виноградом

ИНГРЕДИЕНТЫ 400 г отварного куриного филе

3 яйца

50 г чернослива

200 г твердого сыра

100 г грецких орехов

100–200 г винограда

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Свари яйца вкрутую. Нарежь мясо кубиками, а чернослив тонкой соломкой. Натри на средней терке очищенные яйца и сыр. Выложи на блюдо половину курицы, сверху распредели половину чернослива и смажь майонезом. Затем выложи половину сыра, орехи и половину яиц. Смажь верхний слой майонезом и посыпь орехами. Повтори чередование слоев с оставшимися ингредиентами. Последним слоем должен быть майонез. Разрежь каждую виноградинку на две части и удали из них косточки. Выложи все ягоды на салат срезом вниз. Перед подачей на стол отправь салат хотя бы на 1 час в холодильник.

Салат с черносливом, курицей, ананасами и орехами

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г чернослива

180 г куриного филе

50 г грецких орехов

2–3 ст. л. сметаны

160 г консервированных ананасов

соль по вкусу

растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Обжарь куриное филе в растительном масле до золотистой корочки. Нарежь кубиками курицу, ананасы и чернослив. Поруби ножом орехи. Добавь к ингредиентам сметану и соль, перемешай и убери на несколько часов в холодильник.

Салат с черносливом, капустой, морковью и курагой

ИНГРЕДИЕНТЫ 150 г чернослива

100 г кураги

250 г капусты

1 морковь

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

соль, сахар, молотый перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Залей курагу и чернослив на несколько минут горячей водой. Тонко нарежь капусту, натри морковь на терке для корейской морковки. Нарежь сухофрукты средними кусочками. Смешай масло, лимонный сок, соль, сахар и перец. Заправь салат получившейся смесью.

Салат с черносливом, свеклой, грушей и медовой заправкой

ИНГРЕДИЕНТЫ 70 г чернослива

2 свеклы

2 груши

1–2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. мёда

1/4 лимона

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Натри отварную свеклу на крупной терке. Очисти груши от семян. Нарежь груши и чернослив соломкой. Смешай масло, мёд и сок четвертинки лимона. Добавь в салат заправку, посоли и перемешай.

Салат с черносливом, морковью и орехами

ИНГРЕДИЕНТЫ 30 г чернослива

1 морковь

30 г грецких орехов

1 апельсин

2 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Натри сырую морковь на крупной терке. Нарежь чернослив мелкими кубиками. Мелко поруби орехи. Разбери апельсин на дольки, удали косточки. Смешай все ингредиенты и заправь оливковым маслом. Приятного аппетита! Источник