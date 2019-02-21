Для желудка и для кишечника: 12 вкусных салатов с черносливом. Восполнят нехватку витаминов, помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.

Дата публикации: 21.02.2019

Чернослив невероятно важен для всех систем человеческого организма. Он помогает предотвратить ломкость костей, укрепляет иммунитет, снижает риск развития сердечных заболеваний и замедляет процесс старения.

Мы предлагаем тебе приготовить 12 вкусных и полезных салатов с этим замечательным сухофруктом, которые не только восполнят нехватку витаминов в ненастные зимние дни, но и помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.

Чернослив для похудения

Все знают, что на диете бывает трудно побороть чувство голода. Так и тянет съесть что-нибудь сладкое и очень калорийное. И тут на помощь приходит чернослив. Ведь калорийность его ниже, чем у сладостей, а вот питательность намного выше. К тому же чернослив не так сильно повышает уровень сахара в крови.

Еще один важный симптом сидящей на диете женщины — это раздражительность. И снова на помощь приходит чернослив. Ведь эти сухофрукты — природные антидепрессанты. Таким образом употребление чернослива помогает намного легче пережить ограничения в питании.

Независимо от выбранного рецепта салата с черносливом, ягоды нужно промыть и ненадолго замочить в теплой жидкости. Это может быть вода, ароматный чай или фруктовый сок, в зависимости от желаемого дополнительного оттенка вкуса.

Салат с черносливом и крабовыми палочками

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г чернослива
  • 1 упаковка крабовых палочек
  • 3–4 яйца
  • 150 г твердого сыра
  • 4 ст. л. майонеза
  • 10–15 маслин для украшения
  • петрушка для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Свари вкрутую и натри на терке яйца.
  2. Предварительно залей чернослив теплой водой, а затем обсуши и нарежь маленькими кусочками.
  3. Натри на терке крабовые палочки.
  4. Выложи салат слоями, покрывая каждый слой сеткой из майонеза: крабовые палочки, яйца, чернослив, сыр, крабовые палочки и сетка из майонеза сверху.
  5. Перед подачей укрась салат маслинами и листьями петрушки.
  6. Приятного аппетита!

Салат с черносливом, свеклой, орехами и чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 150 г чернослива
  • 5 шт. свеклы
  • 100 г грецких орехов
  • 3–5 зубчиков чеснока
  • 4 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 50 г твердого сыра
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Отвари свеклу, очисти и натри на крупной терке.
  2. Нарежь чернослив соломкой, поруби орехи, измельчи чеснок.
  3. Посоли, добавь майонез и перемешай.
  4. Затем влей масло, еще раз перемешай и поставь на 1 час в холодильник.
  5. Перед подачей укрась салат тертым сыром.
  6. Салат из свеклы с черносливом готов. Приятного аппетита!

Салат с ветчиной, черносливом и зеленым горошком

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 60 г чернослива
  • 150 г ветчины
  • 2 огурца
  • 100 г консервированного зеленого горошка
  • 3–4 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • пару веточек петрушки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь ветчину, огурцы и чернослив тонкой соломкой.
  2. Измельчи петрушку.
  3. Добавь горошек и майонез. Посоли и перемешай.
  4. Приятного аппетита!

Салат «Гранатовый браслет»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 150 г чернослива
  • 250 г копченой свинины
  • 300 г свеклы
  • 200 г картофеля
  • 30 г лука
  • 500 г граната
  • 200 г майонеза
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Свари картофель и свеклу, а затем натри их на крупную терку.
  2. Нарежь свинину и чернослив соломкой, а лук — полукольцами.
  3. Извлеки зерна из граната.
  4. На центр блюда поставь высокий стакан, смажь его растительным маслом и послойно выкладывай вокруг него салат.
  5. Последовательность слоев такова: чернослив, картофель, майонез, свинина, лук, свекла, смешанная с майонезом, сверху — зерна граната.
  6. Перед подачей аккуратно извлеки стакан и отправь салат хотя бы на час в холодильник.
  7. Приятного аппетита!

«Дамский каприз»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г чернослива
  • 400 г куриного филе
  • 4 яйца
  • 200 г свежих огурцов
  • 100 г твердого сыра
  • 180 г майонеза

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Отвари куриное филе, свари яйца вкрутую.
  2. Чернослив залей на 10 минут кипятком.
  3. Нарежь огурцы соломкой, а курицу и яйца — кубиками.
  4. Натри сыр на мелкой терке.
  5. Нарежь на мелкие кусочки распаренный чернослив.
  6. Установи на блюде кулинарное кольцо и выкладывай в нем салат слоями. Последовательность слоев: курица, сетка из майонеза, огурцы, сетка из майонеза, яйца, майонез, часть чернослива, тертый сыр и сверху кусочки чернослива для украшения.
  7. Дай салату постоять часок в холодильнике и подавай на стол.
  8. Приятного аппетита!

Салат со шпротами и черносливом

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г чернослива
  • 1 луковица
  • 1 картофелина
  • 3 яйца
  • 1 банка шпрот
  • 100 г грецких орехов
  • 1 яблоко
  • растительное масло для жарки
  • майонез по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Отвари картошку и яйца.
  2. Натри картошку и яичный белок на крупной терке. Желток натри на мелкой терке.
  3. Яблоко очисти от кожуры и натри на крупной терке.
  4. Мелко нарежь лук и обжарь на растительном масле до прозрачности.
  5. Измельчи орехи в блендере, нарежь чернослив мелкими кусочками.
  6. Выложи шпроты на тарелку и разрежь каждую рыбку на несколько частей.
  7. Выкладывай салат в кулинарном кольце, смазывая через 2–3 слоя майонезом. Слои по очереди: шпроты, яичный белок, картофель, желток, яблоко, лук, орехи и чернослив
  8. Дай салату часок отстояться в холодильнике, сними кольцо и подавай на стол.
  9. Приятного аппетита!

Салат «Прага»

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г чернослива
  • 3 яйца
  • 2 моркови
  • 300 г куриного филе
  • 4 маринованных огурца
  • 200 г зеленого горошка
  • 1 луковица
  • 250 г майонеза
  • 2 ст. л. уксуса
  • 4 ст. л. воды
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Отвари куриное филе, морковь и яйца.
  2. Залей чернослив кипятком на 5 минут.
  3. Мелко нарежь лук.
  4. Смешай для маринада уксус, воду, соль и перец.
  5. Опусти нарезанный лук в маринад и оставь на 20 минут.
  6. Нарежь кубиками куриное филе и огурцы.
  7. Морковь и яйца натри на крупной терке. Нарежь произвольными кусочками чернослив.
  8. Теперь начинай собирать салат. Выкладывай салат слоями, смазывая через 2–3 слоя майонезом: куриное филе, лук, яйца, огурцы, морковь, зеленый горошек, чернослив и сеточка из майонеза для украшения.Вместо майонеза можно использовать сметану. Лук можно не мариновать, а только ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь.
  9. Отправь салат на несколько часов настаиваться в холодильник.
  10. Слоеный салат с черносливом готов. Приятного аппетита!

Слоеный салат с черносливом, курицей, сыром, яйцами и виноградом

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г отварного куриного филе
  • 3 яйца
  • 50 г чернослива
  • 200 г твердого сыра
  • 100 г грецких орехов
  • 100–200 г винограда
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Свари яйца вкрутую.
  2. Нарежь мясо кубиками, а чернослив тонкой соломкой.
  3. Натри на средней терке очищенные яйца и сыр.
  4. Выложи на блюдо половину курицы, сверху распредели половину чернослива и смажь майонезом. Затем выложи половину сыра, орехи и половину яиц. Смажь верхний слой майонезом и посыпь орехами. Повтори чередование слоев с оставшимися ингредиентами. Последним слоем должен быть майонез.
  5. Разрежь каждую виноградинку на две части и удали из них косточки.
  6. Выложи все ягоды на салат срезом вниз.
  7. Перед подачей на стол отправь салат хотя бы на 1 час в холодильник.

Салат с черносливом, курицей, ананасами и орехами

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г чернослива
  • 180 г куриного филе
  • 50 г грецких орехов
  • 2–3 ст. л. сметаны
  • 160 г консервированных ананасов
  • соль по вкусу
  • растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Обжарь куриное филе в растительном масле до золотистой корочки.
  2. Нарежь кубиками курицу, ананасы и чернослив. Поруби ножом орехи.
  3. Добавь к ингредиентам сметану и соль, перемешай и убери на несколько часов в холодильник.

Салат с черносливом, капустой, морковью и курагой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 150 г чернослива
  • 100 г кураги
  • 250 г капусты
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль, сахар, молотый перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Залей курагу и чернослив на несколько минут горячей водой.
  2. Тонко нарежь капусту, натри морковь на терке для корейской морковки.
  3. Нарежь сухофрукты средними кусочками.
  4. Смешай масло, лимонный сок, соль, сахар и перец. Заправь салат получившейся смесью.

Салат с черносливом, свеклой, грушей и медовой заправкой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 70 г чернослива
  • 2 свеклы
  • 2 груши
  • 1–2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. мёда
  • 1/4 лимона
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Натри отварную свеклу на крупной терке. Очисти груши от семян.
  2. Нарежь груши и чернослив соломкой.
  3. Смешай масло, мёд и сок четвертинки лимона.
  4. Добавь в салат заправку, посоли и перемешай.

Салат с черносливом, морковью и орехами

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 30 г чернослива
  • 1 морковь
  • 30 г грецких орехов
  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Натри сырую морковь на крупной терке.
  2. Нарежь чернослив мелкими кубиками.
  3. Мелко поруби орехи.
  4. Разбери апельсин на дольки, удали косточки.
  5. Смешай все ингредиенты и заправь оливковым маслом.
  6. Приятного аппетита!

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