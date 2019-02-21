Для желудка и для кишечника: 12 вкусных салатов с черносливом. Восполнят нехватку витаминов, помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.

Чернослив невероятно важен для всех систем человеческого организма. Он помогает предотвратить ломкость костей, укрепляет иммунитет, снижает риск развития сердечных заболеваний и замедляет процесс старения.
Мы предлагаем тебе приготовить 12 вкусных и полезных салатов с этим замечательным сухофруктом, которые не только восполнят нехватку витаминов в ненастные зимние дни, но и помогут избавиться от лишних килограммов, а также удивят необычными сочетаниями вкусов.
Чернослив для похудения
Все знают, что на диете бывает трудно побороть чувство голода. Так и тянет съесть что-нибудь сладкое и очень калорийное. И тут на помощь приходит чернослив. Ведь калорийность его ниже, чем у сладостей, а вот питательность намного выше. К тому же чернослив не так сильно повышает уровень сахара в крови.
Еще один важный симптом сидящей на диете женщины — это раздражительность. И снова на помощь приходит чернослив. Ведь эти сухофрукты — природные антидепрессанты. Таким образом употребление чернослива помогает намного легче пережить ограничения в питании.
Независимо от выбранного рецепта салата с черносливом, ягоды нужно промыть и ненадолго замочить в теплой жидкости. Это может быть вода, ароматный чай или фруктовый сок, в зависимости от желаемого дополнительного оттенка вкуса.
Салат с черносливом и крабовыми палочками
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г чернослива
- 1 упаковка крабовых палочек
- 3–4 яйца
- 150 г твердого сыра
- 4 ст. л. майонеза
- 10–15 маслин для украшения
- петрушка для украшения
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Свари вкрутую и натри на терке яйца.
- Предварительно залей чернослив теплой водой, а затем обсуши и нарежь маленькими кусочками.
- Натри на терке крабовые палочки.
- Выложи салат слоями, покрывая каждый слой сеткой из майонеза: крабовые палочки, яйца, чернослив, сыр, крабовые палочки и сетка из майонеза сверху.
- Перед подачей укрась салат маслинами и листьями петрушки.
- Приятного аппетита!
Салат с черносливом, свеклой, орехами и чесноком
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 г чернослива
- 5 шт. свеклы
- 100 г грецких орехов
- 3–5 зубчиков чеснока
- 4 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. растительного масла
- 50 г твердого сыра
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Отвари свеклу, очисти и натри на крупной терке.
- Нарежь чернослив соломкой, поруби орехи, измельчи чеснок.
- Посоли, добавь майонез и перемешай.
- Затем влей масло, еще раз перемешай и поставь на 1 час в холодильник.
- Перед подачей укрась салат тертым сыром.
- Салат из свеклы с черносливом готов. Приятного аппетита!
Салат с ветчиной, черносливом и зеленым горошком
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 60 г чернослива
- 150 г ветчины
- 2 огурца
- 100 г консервированного зеленого горошка
- 3–4 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- пару веточек петрушки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Нарежь ветчину, огурцы и чернослив тонкой соломкой.
- Измельчи петрушку.
- Добавь горошек и майонез. Посоли и перемешай.
- Приятного аппетита!
Салат «Гранатовый браслет»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 г чернослива
- 250 г копченой свинины
- 300 г свеклы
- 200 г картофеля
- 30 г лука
- 500 г граната
- 200 г майонеза
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Свари картофель и свеклу, а затем натри их на крупную терку.
- Нарежь свинину и чернослив соломкой, а лук — полукольцами.
- Извлеки зерна из граната.
- На центр блюда поставь высокий стакан, смажь его растительным маслом и послойно выкладывай вокруг него салат.
- Последовательность слоев такова: чернослив, картофель, майонез, свинина, лук, свекла, смешанная с майонезом, сверху — зерна граната.
- Перед подачей аккуратно извлеки стакан и отправь салат хотя бы на час в холодильник.
- Приятного аппетита!
«Дамский каприз»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г чернослива
- 400 г куриного филе
- 4 яйца
- 200 г свежих огурцов
- 100 г твердого сыра
- 180 г майонеза
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Отвари куриное филе, свари яйца вкрутую.
- Чернослив залей на 10 минут кипятком.
- Нарежь огурцы соломкой, а курицу и яйца — кубиками.
- Натри сыр на мелкой терке.
- Нарежь на мелкие кусочки распаренный чернослив.
- Установи на блюде кулинарное кольцо и выкладывай в нем салат слоями. Последовательность слоев: курица, сетка из майонеза, огурцы, сетка из майонеза, яйца, майонез, часть чернослива, тертый сыр и сверху кусочки чернослива для украшения.
- Дай салату постоять часок в холодильнике и подавай на стол.
- Приятного аппетита!
Салат со шпротами и черносливом
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г чернослива
- 1 луковица
- 1 картофелина
- 3 яйца
- 1 банка шпрот
- 100 г грецких орехов
- 1 яблоко
- растительное масло для жарки
- майонез по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Отвари картошку и яйца.
- Натри картошку и яичный белок на крупной терке. Желток натри на мелкой терке.
- Яблоко очисти от кожуры и натри на крупной терке.
- Мелко нарежь лук и обжарь на растительном масле до прозрачности.
- Измельчи орехи в блендере, нарежь чернослив мелкими кусочками.
- Выложи шпроты на тарелку и разрежь каждую рыбку на несколько частей.
- Выкладывай салат в кулинарном кольце, смазывая через 2–3 слоя майонезом. Слои по очереди: шпроты, яичный белок, картофель, желток, яблоко, лук, орехи и чернослив
- Дай салату часок отстояться в холодильнике, сними кольцо и подавай на стол.
- Приятного аппетита!
Салат «Прага»
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г чернослива
- 3 яйца
- 2 моркови
- 300 г куриного филе
- 4 маринованных огурца
- 200 г зеленого горошка
- 1 луковица
- 250 г майонеза
- 2 ст. л. уксуса
- 4 ст. л. воды
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. перца
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Отвари куриное филе, морковь и яйца.
- Залей чернослив кипятком на 5 минут.
- Мелко нарежь лук.
- Смешай для маринада уксус, воду, соль и перец.
- Опусти нарезанный лук в маринад и оставь на 20 минут.
- Нарежь кубиками куриное филе и огурцы.
- Морковь и яйца натри на крупной терке. Нарежь произвольными кусочками чернослив.
- Теперь начинай собирать салат. Выкладывай салат слоями, смазывая через 2–3 слоя майонезом: куриное филе, лук, яйца, огурцы, морковь, зеленый горошек, чернослив и сеточка из майонеза для украшения.Вместо майонеза можно использовать сметану. Лук можно не мариновать, а только ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь.
- Отправь салат на несколько часов настаиваться в холодильник.
- Слоеный салат с черносливом готов. Приятного аппетита!
Слоеный салат с черносливом, курицей, сыром, яйцами и виноградом
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г отварного куриного филе
- 3 яйца
- 50 г чернослива
- 200 г твердого сыра
- 100 г грецких орехов
- 100–200 г винограда
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Свари яйца вкрутую.
- Нарежь мясо кубиками, а чернослив тонкой соломкой.
- Натри на средней терке очищенные яйца и сыр.
- Выложи на блюдо половину курицы, сверху распредели половину чернослива и смажь майонезом. Затем выложи половину сыра, орехи и половину яиц. Смажь верхний слой майонезом и посыпь орехами. Повтори чередование слоев с оставшимися ингредиентами. Последним слоем должен быть майонез.
- Разрежь каждую виноградинку на две части и удали из них косточки.
- Выложи все ягоды на салат срезом вниз.
- Перед подачей на стол отправь салат хотя бы на 1 час в холодильник.
Салат с черносливом, курицей, ананасами и орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г чернослива
- 180 г куриного филе
- 50 г грецких орехов
- 2–3 ст. л. сметаны
- 160 г консервированных ананасов
- соль по вкусу
- растительное масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Обжарь куриное филе в растительном масле до золотистой корочки.
- Нарежь кубиками курицу, ананасы и чернослив. Поруби ножом орехи.
- Добавь к ингредиентам сметану и соль, перемешай и убери на несколько часов в холодильник.
Салат с черносливом, капустой, морковью и курагой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 г чернослива
- 100 г кураги
- 250 г капусты
- 1 морковь
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль, сахар, молотый перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Залей курагу и чернослив на несколько минут горячей водой.
- Тонко нарежь капусту, натри морковь на терке для корейской морковки.
- Нарежь сухофрукты средними кусочками.
- Смешай масло, лимонный сок, соль, сахар и перец. Заправь салат получившейся смесью.
Салат с черносливом, свеклой, грушей и медовой заправкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 70 г чернослива
- 2 свеклы
- 2 груши
- 1–2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. мёда
- 1/4 лимона
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Натри отварную свеклу на крупной терке. Очисти груши от семян.
- Нарежь груши и чернослив соломкой.
- Смешай масло, мёд и сок четвертинки лимона.
- Добавь в салат заправку, посоли и перемешай.
Салат с черносливом, морковью и орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 30 г чернослива
- 1 морковь
- 30 г грецких орехов
- 1 апельсин
- 2 ст. л. оливкового масла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Натри сырую морковь на крупной терке.
- Нарежь чернослив мелкими кубиками.
- Мелко поруби орехи.
- Разбери апельсин на дольки, удали косточки.
- Смешай все ингредиенты и заправь оливковым маслом.
- Приятного аппетита!