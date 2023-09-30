Квашеная слива по особому рецепту: изумительная добавка к рыбе, мясу, в салаты и соусы

Предупреждаю сразу: для мочения (соления) берите плотные сливы поздних сортов. Идеально подойдут те, из которых делают чернослив. Квасить такую сливу рекомендую в середине-конце сентября, когда уже достаточно прохладно. Если делать закрутку летом, то плоды могут попросту прокиснуть.
Белый налет на сливах не надо слишком вымывать, это те самые дрожжи, что содержатся в любых фруктах. Они ускоряют естественный процесс брожения. Если налета мало, то можете добавить в квашеные сливы корочку ржаного хлеба или 1 ст. л. сахара (расчет на трехлитровую банку). Мягкие, битые плоды сразу отложите, для мочения они не подходят.
Какими получаются квашеные сливы
Сквашивание — то же самое, что и мочение. Только квасим мы обычно сезонные овощи, а мочим такие фрукты, как сливы, яблоки, арбузы или виноград. С пряностями смело экспериментируйте. Любите базилик, укроп, петрушку, кинзу? Конечно, добавляйте! Сливы по этому рецепту не трескаются и остаются сочными до глубокой зимы, ну а запах у них просто невероятный.
Ингредиенты
- Слива — 2 кг
- Вода — 1 л
- Соль — 2 ст. л.
- Гвоздика — 4 шт.
- Черный перец (горошком) — 15 шт.
- Перец душистый — 4 шт.
- Перец чили — 0,5 шт.
- Чеснок — 3 зуб.
- Сахар — по вкусу
- Листья малины — по вкусу
- Листья смородины — по вкусу
- Лавровый лист — 3 шт.
- Тмин — 1 ч. л.
- Горчица — по вкусу
Приготовление
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- В трехлитровую банку добавьте пряности: душистый перец, горошком, лавровые листья, тмин и гвоздику.
- На дно нарежьте чеснок, добавьте несколько листиков мяты (можно заменить базиликом или зеленым укропом). Для остроты нарежьте маленький кусочек чили.
- Наполните банку сливами до половини. Далее выложите листики смородины, малины, мяты, немного чеснока с чили. Сверху уложите оставшуюся зелень. Заполните сливами емкость до конца.
- Возьмите холодную сырую воду, добавьте соль и перемешайте до растворения.
- Залейте плоды получившимся рассолом до верхушки. По надобности можете добавить в конце обычной воды.
- На верхушку банки со сливами поставьте горизонтальным крестиком лавровый лист, вишневые или черешневые ветки. Они придадут дополнительно фруктовый аромат и не дадут сливам всплыть.
- Согните пополам резиновую крышку, вставьте в банку и максимально утрамбуйте сливы.
- Чтобы не образовалась плесень, добавьте в конце немного куркумы, горчицы в зернах или 1 ст. л. растительного масла. Закройте банку обычной крышкой, чтобы сливы «дышали».