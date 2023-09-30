Квашеная слива по особому рецепту: изумительная добавка к рыбе, мясу, в салаты и соусы

Предупреждаю сразу: для мочения (соления) берите плотные сливы поздних сортов. Идеально подойдут те, из которых делают чернослив. Квасить такую сливу рекомендую в середине-конце сентября, когда уже достаточно прохладно. Если делать закрутку летом, то плоды могут попросту прокиснуть.

Белый налет на сливах не надо слишком вымывать, это те самые дрожжи, что содержатся в любых фруктах. Они ускоряют естественный процесс брожения. Если налета мало, то можете добавить в квашеные сливы корочку ржаного хлеба или 1 ст. л. сахара (расчет на трехлитровую банку). Мягкие, битые плоды сразу отложите, для мочения они не подходят.

Какими получаются квашеные сливы

Сквашивание — то же самое, что и мочение. Только квасим мы обычно сезонные овощи, а мочим такие фрукты, как сливы, яблоки, арбузы или виноград. С пряностями смело экспериментируйте. Любите базилик, укроп, петрушку, кинзу? Конечно, добавляйте! Сливы по этому рецепту не трескаются и остаются сочными до глубокой зимы, ну а запах у них просто невероятный.

Ингредиенты Слива — 2 кг Вода — 1 л Соль — 2 ст. л. Гвоздика — 4 шт. Черный перец (горошком) — 15 шт. Перец душистый — 4 шт. Перец чили — 0,5 шт. Чеснок — 3 зуб. Сахар — по вкусу Листья малины — по вкусу Листья смородины — по вкусу Лавровый лист — 3 шт. Тмин — 1 ч. л. Горчица — по вкусу

Приготовление В трехлитровую банку добавьте пряности: душистый перец, горошком, лавровые листья, тмин и гвоздику. На дно нарежьте чеснок, добавьте несколько листиков мяты (можно заменить базиликом или зеленым укропом). Для остроты нарежьте маленький кусочек чили. Наполните банку сливами до половини. Далее выложите листики смородины, малины, мяты, немного чеснока с чили. Сверху уложите оставшуюся зелень. Заполните сливами емкость до конца. Возьмите холодную сырую воду, добавьте соль и перемешайте до растворения. Залейте плоды получившимся рассолом до верхушки. По надобности можете добавить в конце обычной воды. На верхушку банки со сливами поставьте горизонтальным крестиком лавровый лист, вишневые или черешневые ветки. Они придадут дополнительно фруктовый аромат и не дадут сливам всплыть. Согните пополам резиновую крышку, вставьте в банку и максимально утрамбуйте сливы. Чтобы не образовалась плесень, добавьте в конце немного куркумы, горчицы в зернах или 1 ст. л. растительного масла. Закройте банку обычной крышкой, чтобы сливы «дышали».

Если хотите есть сливы через неделю-две, оставьте заготовку в кухонном шкафчике для сбраживания на 3 дня. Затем вынесите на холод. Если же делаете на зиму, то сразу относите в подвал. Приготовьте квашеные сливы в пряном маринаде, пока сезон. Они отлично подходят для тушения капусты, мяса, рыбы, а также в томатные соусы.